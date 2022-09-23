ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام ان رجال مركز البحث والانقاذ تمكنوا من انتشال جثة عامل سقط في منهول صرف صحي مساء اليوم الجمعة في منطقة صبحان. واوضحت الادارة ان بلاغا ورد إلى إدارة العمليات المركزية يفيد بسقوط عاملين في منهول صرف صحي عند مدخل منطقة صبحان من طريق الدائري السادس أثناء قيامهما بعملية تنظيفه استعدادا لموسم الأمطار، وعلى اثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز صبحان والبحث والإنقاذ وتبين عند الوصول للموقع وجود أحد العمال خارج المنهول وكان بحالة إغماء ، اما العامل الثاني فتم انتشاله من المنهول بعمق 8 أمتار وتبين انه متوفى وهو من إحدى الجنسيات الآسيوية من مواليد 1990.