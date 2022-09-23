بموقع حديقة الشعب بعد توقيع الاتفاق بين «المشروعات السياحية» وشركة عالمية متخصصة في صناعة الترفيه

أعلن مركز التواصل الحكومي اليوم الجمعة عن مشروع (وينتر وندرلاند الكويت) والذي سيتم افتتاحه بموقع حديقة الشعب في بداية موسم شتاء عام 2022 بعد ان تم توقيع الاتفاق بين شركة المشروعات السياحية وشركة عالمية متخصصة في صناعة الترفيه.



وذكر الحساب الرسمي لـ(التواصل الحكومي) عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان المشروع جاء بتوجيه ومتابعة رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وتنفيذ وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد وفريق عمله بهدف إنجاز المشاريع الترفيهية الرئيسية بما يعود للمواطنين بالنفع العام.