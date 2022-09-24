دراسة إصدار قرار لتخصّص العلاج الطبيعي في صرف بدلي الإيجار والتأثيث

عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية هناء الخميس، عن متابعة وزير الصحة د.خالد السعيد، لموضوع وقف استقطاع بدلي "الخفارة" و"التدريب" لاختصاصي العلاج الطبيعي وبقية وظائف الخدمات الطبية المساندة اسوة بزملائهم الاطباء، حيث وعد بالانتهاء منه بأقرب وقت عبر متابعة التوصيات القانونية المسبقة لإقراره.

جاء هذا خلال استقبال وزير الصحة د.خالد السعيد لمجلس ادارة جمعية العلاج الطبيعي الكويتية .

وبينت الخميس انه تم مناقشة موضوع السماح للجمع بالعمل بين القطاعين الحكومي والاهلي، خاصة بعد ملاحظة توجه العديد من الموظفين للعمل بالقطاع الخاص بعد الاستقالة من القطاع الحكومي مما يؤدي الى خسارة الكوادر الوطنية في القطاع الحكومي، منوهة الى أن الوزير السعيد اكد على اهتمامه بهذا الموضوع ، واكد على وجود لجنة مشكلة بهذا الخصوص ، وانه سيتم التنسيق مع الجمعية للانتهاء منه بأسرع وقت .

ونوهت الى انه تم مناقشة موضوع تعديل التصنيف الوظيفي للعلاج الطبيعي حسب ماهو معترف به من قبل ديوان الخدمة المدنية ، لكون الحاصلين على درجة البكالريوس فما فوق ضمن الوظائف التخصصية كما هو الحال مع تخصصات اخرى مثل الطب وطب الاسنان، فضلا عن تعديل تصنيف العلاج الطبيعي في وزارة الصحة (وظيفة فنية) مع اقتراح استحداث تصنيف جديد للجامعيين والشهادات العليا (اكلينيكي) او clinician خاصة بعد استحداث شهادات جديدة عالمية وهي الDPT.

واوضحت ان الاجتماع مع الوزير السعيد شهد مناقشة تعديل رصيد الاجازة السنوي بالنظر الى طبيعة العمل التي تحتم على اختصاصيي العلاج الطبيعي العمل لمدة ٦ ايام تقريبا خلال ٣ اسابيع شهريا ولا يتم التمتع بالراحة يومين متتالين مقارنة ببقية القطاعات الحكومية حيث تم تعديل الرصيد مسبقا لتخصصات طبية أخرى بقرارات وزارية.

واشارت الخميس الى انه تم مناقشة الوزير السعيد بطلب اصدار قرار لتخصص العلاج الطبيعي ولبقية التخصصات الطبية المساندة في صرف بدل الايجار و التأثيث الذي يصرف لعدة تخصصات طبية اخرى.

، ووعد الوزير بدراسة الموضوع.

واكدت على أن الوزير السعيد اثنى على اهمية دور العلاج الطبيعي ضمن الفريق الطبي واوصى بإشراك الجمعية في احدى اللجان المزمع تدشينها قريبا لتنسيق العمل في فريق اعادة التأهيل.