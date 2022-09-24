ترسيخ مبادئ وقيم (الولاء للوطن – التسامح ونبذ العنف)

التوعية بالسلامة المرورية واحترام القواعد والأنظمة والانتباه لمخاطر آفة المخدرات

أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اللواء توحيد عبدالله الكندري أن القطاعات الأمنية المعنية اتخذت كافة التدابير والإجراءات الأمنية والمرورية وذلك استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد بكامل طاقته من خلال حملة "" مستعدين لردتكم"".



وأوضح اللواء الكندري أن قطاعات المؤسسة الأمنية المعنية ستعمل وفق استراتيجية واضحة ومحاور عده هدفها عودة آمنة لجميع الطلبة والطالبات وترسيخ المبادئ والقيم والولاء للوطن والتسامح ونبذ العنف والحفاظ على الممتلكات العامة بالإضافة إلى زيادة الوعي بالسلامة المرورية واحترام القواعد والأنظمة الأمنية.



وأضاف اللواء الكندري أن هناك تنسيق بين الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ووسائل الإعلام ومن خلال قنواتها في وسائل التواصل الاجتماعي في إعداد فلاشات تلفزيونية ونشر الإرشادات ونصائح توعوية من أجل الوصول للشريحة المستهدفة وتحقيق الأهداف المطلوبة حيث تستهدف الحملة طلاب وطالبات المدارس والجامعات بالإضافة إلى أولياء الأمور والهيئة الإدارية والتعليمية.



وأهاب اللواء الكندري بجميع أولياء الأمور بالتعاون مع رجال المرور والدوريات المنتشرة والمتواجدة على الطرق الرئيسية وفي المناطق الداخلية ومحيط المدارس والجامعات واتباع الإرشادات الخاصة بالالتزام بالخطوط الأرضية والطرق البديلة عبر تقنية (GPS) تجنباً للازدحام المروري كما طالب قائدي المركبات بالحرص التام على العبور الآمن للطلاب من خلال خطوط عبور المشاة والانتباه عند نزول وصعود الطلاب إلى المركبات من اجل تحقيق أعلى قدر من الأمن والسلامة للجميع.