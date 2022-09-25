أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا بإشهار جمعية «أبواب الخير» للعمل الخيري والإنساني.



وتضمن القرار:



مادة 1



تشهر جمعية أبواب الخير للعمل الخيري والإنساني لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وجاء في النظام الأساسي للجمعية:



قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل جمعية أبواب الخير للعمل الخيري والإنساني ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، وذلك بهدف إظهار دور دولة الكويت الإنساني في رفع المعاناة عن الشعوب التي تتعرض للمجاعات والأوبئة والكوارث الطبيعية ودعم المشاريع الإنتاجية التنموية ومشاريع الوقف بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وإنشاء المساجد والمراكز والمؤسسات الاجتماعية والصحية خارج دولة الكويت وإعداد البحوث والدراسات ونشرها وطباعة النشرات الشرعية في علوم المقاصد والوسائل بعد أخذ الموافقات اللازمة واستقبال الزكاة والصدقات والكفارات وتوزيعها على المحتاجين وفق المصارف الشرعية لها ورعاية الأسر المحتاجة والمتعففة ورعاية الحالات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة داخل الكويت وخارجها، على أن تمارس هذه الأهداف بعد موافقة وزارة الشؤون والجهات المختصة.



والمؤسسون هم:



٭ عبدالله حزام فهيد العجمي



٭ أحمد حمد منديل الريش



٭ أحمد سليمان أحمد المطوع



٭ أحمد صلاح عيسى الطاهر



٭ بدر صقر محمد العجمي



٭ حامد عبدالله مرزوق نشر الرشيدي



٭ حبيب حفيظ علي الذهبي



٭ حسين محمد فهد العجمي



٭ خالد أيوب خضير العلي



٭ خالد عبدالله حزام الحمدان



٭ خالد محيل إبراهيم العتيبي



٭ خالد منشر عيد العصيمي



٭ راشد سالم راشد سلطان العجمي



٭ زامل خالد زامل الزامل



٭ زيد جاسم محمد العيناتي



٭ سالم خالد محمد العجمي



٭ سعود عبدالعزيز عبدالله الجطيلي



٭ سلطان بدر محمد صرام



٭ شاهر صالح محمد العتيبي



٭ صالح عثمان محمد الخميس



٭ طلال عمر ذعار العتيبي



٭ عايض محمد عايض العجمي



٭ عبدالله سلمان أحمد السعيد



٭ عبدالرحمن حمد أحمد السعيد



٭ عبدالرحمن عثمان محمد الخميس



٭ عبدالرحمن فهاد مشرع الرشيدي



٭ عبدالرحمن مهدي محمد العجمي



٭ عبدالله حمد مطيع العجمي



٭ عبدالله رائد محمد الحزيمي



٭ عبدالله فهاد مشرع الرشيدي



٭ عبدالله مهدي محمد العجمي



٭ فهد محسن فهد السويد



٭ فهد محيل إبراهيم العتيبي



٭ ماجد محيل إبراهيم العتيبي



٭ محمد عثمان محمد الخميس



٭ محمد محيل إبراهيم العتيبي



٭ محمد مهدي محمد العجمي



٭ محمد نواف محمد السالم



٭ مشاري صلاح عيسى الطاهر



٭ منصور فارس منصور الغانم



٭ مهدي محمد ناصر العلي العجمي



٭ ناصر بادي جاسم الشمري



٭ وليد خالد بدران الدوسري



٭ يحيى فؤاد سيد عبدالرحمن الرفاعي



٭ يوسف ثابت محمد الماجد



٭ يوسف جاسم محمد العيناتي



٭ يونس اسحق سليمان الصالح



٭ محمد عبدالله مطر العيدان



٭ محمد عمر ذعار العتيبي



٭ ناصر سعد فالح العجمي



٭ لقمان خالد مشاري الحماد



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى، فتبدأ من تاريخ شهرها، وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.