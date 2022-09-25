القاهرة ـ هالة عمران



‎‎أكد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، أن الدولة مهتمة بسرعة الانتهاء من كل الأعمال التي يتم تنفيذها بالمتحف المصري الكبير، هذا الصرح العملاق، الذي يضم كنوز الحضارة المصرية، ويترقب العالم والمصريون افتتاحه ليصبح مزارا جاذبا على خريطة السياحة العالمية، ويتيح فرصة كبيرة للتعرف على أسرار الحضارة المصرية العريقة في إطار عرض متحفي شيق يتبع أحدث الأساليب والتقنيات المتطورة.



جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها د. مصطفى مدبولي، امس بالمتحف المصري الكبير، لمتابعة آخر مستجدات سير الأعمال به، يرافقه كل من د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، وعاطف مفتاح المشرف العام على المتحف والمنطقة المحيطة به، ود. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ود. عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، ود. الطيب عباس مساعد وزير السياحة للشؤون الأثرية بالمتحف، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، وقيادات ومسؤولي المتحف، وممثلي الشركات المنفذة للمشروع والمشغلة للخدمات به.



وعقب وصوله إلى المتحف المصري الكبير، وأمام البهو الخارجي بالمتحف توقف رئيس الوزراء عند المسلة المعلقة، والتي تعود فكرتها إلى إنشاء ميدان لمسلة معلقة أمام المتحف يتيح للزائر لأول مرة رؤية الخرطوش (أي ختم الملك رمسيس الثاني)، الذي يقع أسفل المسلة ويحمل اسم الملك رمسيس الثاني، وفي أثناء تفقده لقاعدة المسلة، استمع رئيس الوزراء لشرح من عاطف مفتاح حول هذه المسلة، مؤكدا أنها ستكون أول شيء يقع نظر الزوار عليه بالمتحف بعد قدومهم من مبنى التذاكر، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن المسلة المعلقة تظهر براعة المصري القديم في تصميم ونحت الآثار القديمة.



وقال د. مصطفى وزيري إن المسلة ترجع إلى الملك رمسيس الثاني، وتم نقلها من منطقة آثار صان الحجر بالشرقية مع مسلتين أخريين تم تركيبهما في العاصمة الإدارية الجديدة.



وخلال زيارته للمتحف، تابع د. مصطفى مدبولي موقف سير الأعمال بمحطة مترو أنفاق المتحف المصري الكبير، والتي من المقرر أن تخدم زوار المتحف والمنطقة الأثرية المحيطة، ويأتي تنفيذها في إطار خطة وزارة النقل لتقديم خدمة نقل سريعة حديثة وعصرية من خلال تنفيذ شبكة لخطوط النقل الجماعي بالجر الكهربائي.