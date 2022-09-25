أكد وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد أهمية الشراكة الاستراتيجية والصداقة التاريخية التي تجمع الكويت والولايات المتحدة والروابط الخليجية - الأميركية المتينة.



جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة أنتوني بلينكن.



وتناول الاجتماع بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنمية التعاون الوثيق في مجمل القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية والتصدي للتهديدات المشتركة في حين جدد وزير خارجية الولايات المتحدة التزام بلاده بأمن الخليج العربي واستقراره.



كما شارك وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع والسبعين والصين. وقد تناول الاجتماع تنسيق التعاون بين أعضاء المجموعة فيما يتعلق بالقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في دورتها الحالية، ومنها تغير المناخ وأمن الطاقة والغذاء والاقتصاد العالمي والتطورات على مسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما يحقق النماء والازدهار لأعضاء المجموعة وسائر دول العالم. وشارك وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديق.



وقد تناول الاجتماع سبل تطوير العلاقات العربية - الأميركية ومخرجات قمة جدة للأمن والتنمية وتوطيد ركائز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، كما تباحث الوزراء حول القضايا العربية والتحديات المشتركة بما في ذلك التوافق على ضرورة التوصل إلى آلية لمتابعة مخرجات هذا التنسيق المشترك بين كافة الأطراف.



واستقبل وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين دولة الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية والملفات الإقليمية والدولية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.



في الوقت نفسه استقبل وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وزير خارجية جمهورية غواتيمالا الصديقة ماريو أدولفو بوكارو فلوريس.



وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الكويت وجمهورية غواتيمالا وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. كما استقبل الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية والتجارة في جمهورية هنغاريا الصديقة بيتر سيارتو.



وتمت خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية بين الكويت وجمهورية هنغاريا وبحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. وتم عقب الاجتماع توقيع وزيري خارجية البلدين الصديقين على مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي بين الكويت وجمهورية هنغاريا وبروتوكول مذكرة تفاهم في مجال إدارة المياه.



كما استقبل وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير خارجية جمهورية كرواتيا الصديقة غوردن رادمان.



وتمت خلال اللقاء مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الكويت وجمهورية كرواتيا وبحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين



واستقبل وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا الصديقة دينس رونالدو مونكادا. وتمت خلال اللقاء مناقشة كافة المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية بين الكويت وجمهورية نيكاراغوا وبحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.



كما استقبل وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وزير خارجية جورجيا إيليا داركياشفيلي. وتمت خلال اللقاء مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الكويتية - الجورجية وبحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



واستقبل وزير الخارجية أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.



وتمت خلال اللقاء مناقشة الملفات والقضايا الإسلامية الراهنة وسبل تعزيز تنسيق العمل الإسلامي المشترك في الأمم المتحدة.



هذا، وشارك وزيـــــــــر الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد في حفل استقبال اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أقيم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية. وعبر وزير الخارجية خلال مشاركته عن خالص تهانيه للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة العزيزة، متمنيا للمملكة الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار ودوام الأمن والاستقرار. كما شارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير خارجية روسيا. وتناول الاجتماع بحث العلاقات الاستراتيجية التي تربط دول مجلس التعاون بروسيا الاتحادية وسبل تعزيز الشراكة بين الجانبين بالإضافة إلى القضايا الدولية الراهنة.



واجتمع الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة بيلاوال بوتو زرداري.



وتمت خلال الاجتماع مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية وبحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. واستقبل الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير خارجية جمهورية الرأس الأخضر الصديقة روي ألبرتو دي فيغيريدوسواريس.



وتمت خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الكويت وجمهورية الرأس الأخضر وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.



كما استقبل وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية الصديقة علي صبري. وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الكويت وسريلانكا وبحث قضايا الاهتمام المشترك.















وزير الخارجية استقبل نظيره الإيراني















نيويورك - كونا: استقبل وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين دولة الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية والملفات الإقليمية والدولية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.