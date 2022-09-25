قتل جنود إسرائيليون فلسطينيا بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة بعد ما زعم الجيش بأنه «محاولة دهس»، في حين أكدت السلطة الفلسطينية أنه حادث سير.



وزعم الجيش أن جنوده «حيدوا» مهاجما «حاول دهسهم»، فيما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن محمد علي حسين عوض (36 عاما) قتل بالرصاص «بعد أن اصطدمت مركبته بمركبة شرطة في حادث سير» جنوب مدينة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية.



وقال رمضان أبو كافية ابن عم الشهيد لـ «وفا» إن ابن عمه محمد كان يقود مركبته في طريق عودته من مدينة قلقيلية، واصطدم عن طريق الخطأ بمركبة شرطة متوقفة على جانب الشارع الرئيسي قرب مستوطنة حفات چلعاد جنوب غرب مدينة نابلس، وقام أحد جنود الاحتلال المتواجدين بالمنطقة بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى استشهاده.



وأضاف أن الشهيد أب لثلاثة أطفال، ويعمل مرشدا تربويا في مدرسة ذكور ابن خلدون الاساسية في ضواحي القدس، ويمتلك متجرا لبيع الهواتف النقالة في البلدة.