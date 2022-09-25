أحمد مغربي



في أكبر عقد نفطي خلال السنوات الماضية، علمت «الأنباء» من مصادر نفطية رفيعة المستوى، أن شركة نفط الكويت قررت ترسية عقود خدمات التصميم الهندسي وإدارة المشاريع الكبرى مع 3 شركات اجنبية عالمية هي: وورلي بارسونز وشركة تكنيب و«KPR» الأميركية، كاشفة عن أن قيمة العقود تبلغ 226.48 مليون دينار (ما يعادل 732 مليون دولار).

وقالت المصادر ان العقد الأول مع شركة «KPR» الأميركية بقيمة 69.6 مليون دينار، وحصلت «نفط الكويت» على تخفيض في العقد بعد التفاوض بقيمة 18.8 مليون دينار، اما العقد الثاني مع شركة وورلي بارسونز فهو بقيمة 77.94 مليون دينار، وحصلت الشركة على تخفيض مبلغ 3.3 ملايين دينار عن سعر العرض الأولي، مبينة ان العقد الثالث بقيمة 78.9 مليون دينار مع شركة تكنيب، وحصلت الشركة على تخفيض قدره 33.8 مليون دينار.

وأشارت المصادر الى ان اجمالي مبلغ التخفيض مع الشركات العالمية بلغ 56 مليون دينار، وهو سابقة لم تحدث، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها إدارة المشاريع في «نفط الكويت».

وبينت المصادر ان العقود تأتي ضمن رؤية البلاد لزيادة انتاج النفط والغاز والتغلب على التحديات الفنية التي تواجه شركة نفط الكويت لتنفيذ تلك الاستراتيجية تحت نظام الخدمات الفنية المطورة.

تجدر الإشارة الى ان «نفط الكويت» رفعت توصياتها الى الجهاز المركزي للمناقصات لترسية العقد.