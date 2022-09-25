ثامر السليم

باشر ما يزيد على 42 ألف طالب وطالبة دوامهم في جامعة الكويت في مختلف الكليات والمواقع الجامعية اليوم، مستهلّين عامهم الدراسي بعد تنظيم جداولهم الدراسية والتعرف على مرافق كلياتهم.



وقد التحق في الدراسة الجامعية في كليات جامعة الكويت لهذا العام ما يزيد على 8100 طالب وطالبة. وبينت الجامعـة في بيان، أن عدد الطلبة المسجلين فيها بلغ 42136 طالباً وطالبـة يستأنفون دراستهم مع بداية انطـلاق العام الجامعي الجديـد 2023/2022.

وأوضحت أن عدد الطلبة المستجدين بلغ 8134 طالباً وطالبة، موزعين على 15 كلية في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية، حيث تم استكمال جـداول الطلبة وعملية السحب والإضافـة يوم الخميس الماضي.

في البداية قال مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي: يسعدني أن أكون أول المهنئين بمناسبة بدء العام الجامعي 2023/2022 وأرحب بكم في جامعتكم التي تفخر بانتمائكم إليها، متمنيًا لكم عامًا دراسيًا حافلاً بالإنجاز والجد والاجتهاد.

وأشار الى إن جامعة الكويت التي يمتد عطاؤها لما يقرب من 56 عاما حريصة على توفير كافة السبل للتعليم الجامعي؛ وتهيئة أفضل المنشآت التي تسهّل عليكم الحصول على مستوى عالٍ من التعليم تحت إشراف أساتذة متميزين. وعلى مدى السنوات ساهمت في إعداد طاقات بشرية كانت بمثابة لبنات قوية في البناء المجتمعي من خلال التخصصات والعلوم والمعارف التي تقدمها لكم كليات الجامعة المختلفة حتى تتمكنوا من مجاراة الدول المتقدمة ومواكبة آخر التطورات في مجالات الحياة العلمية والاقتصادية والاجتماعية، ولتكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقكم بتحقيق إنجازات علمية تسهم في النهوض بمستوى وسمعة الكويت عرفانًا ووفاءٌ لهذا البلد المعطاء.

بدوره، هنأ القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.سامي الدريعي، جميع طلبة وطالبات جامعة الكويت المستجدين والمستمرين وأعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد أن عمادة شؤون الطلبة بمختلف إداراتها على أتم الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال تقديم مختلف الأنشطة والخدمات الطلابية للطالب الجامعي، والعمل على تطوير وتنمية قدرات الطلبة الإبداعية والفكرية والمهارية، وتهيئة مناخ جامعي ملائم للطلبة، إضافة إلى تعزيز ثقافة الحوار والتعلم والمنافسة من خلال تشجيعهم على العمل بروح الجماعةوالمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والتطوعية والرياضية.

وبين أن العمادة وضعت خطة متكاملة لبداية العام الدراسي من أنشطة وفعاليات طلابية متنوعة، مشيراً إلى أن أول أنشطة العمادة قد انطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول وهو اللقاء الإرشادي للطلبة المستجدين للعام الدراسي 2023/2022 والذي أقيم في كلية العلوم الإدارية، كما تم تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات الجمعيات العلمية لكليات جامعة الكويت للعام الحالي.

وتمنى الدريعي أن يكون عاما دراسيا مليئًا بالجد والاجتهاد وحافلًا بالإنجازات العلمية والدراسية، مؤكدًا أن جامعة الكويت كانت ولاتزال صرحًا علميا شامخًا يسعى إلى تحقيق مستوى عال من العلم والمعرفة.