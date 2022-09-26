عاطف رمضان



قالت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للطرق والنقل البري، في تصريح لـ «الأنباء»، ان مشروع انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور وخدمات اخرى بين الدائري الخامس وطريق الغزالي وشارع محمد بن القاسم الذي يحمل رقم 266 يهدف الى تطوير منظومة الطرق المحيطة بمجمع الأفنيوز.



واضافت المصادر ان المشروع عبارة عن مجموعة من الجسور بالاضافة الى جسر التفاف علوي، مشيرة الى ان المشروع يهدف الى تخفيف الازدحام المروري وخدمة مرتادي الطريق في هذه المنطقة حيث كان ذلك احد العوائق الاساسية في هذه المنطقة المحيطة.



ولفتت المصادر الى ان من اهداف المشروع العمل على ايجاد حلول هندسية لحل هذه المشكلة من اجل راحة المواطنين عن طريق تسهيل حركة المركبات بالطرق المحيطة لمنطقة الري وتحسين مستوى الخدمة على الطرق الرئيسية والداخلية «الغزالي والدائري الخامس».



واشارت المصادر الى انه سيتم عمل التطويرات على المواقع التالية: تقاطع طريق الغزالي مع طريق الدائري الخامس، والدائري الخامس في اتجاه الجهراء بين طريق المطار والغزالي، والطريق الرابط بين طريق المطار رقم 55 وطريق الدائري الخامس في اتجاه الجهراء، وطريق داخلي بين رقم 2 والطريق الخدمي المقترح الموازي للدائري الخامس، والطريق الرابط بين الدائري الخامس وطريق الغزالي في اتجاه الشويخ، وتقاطع الدائري الخامس مع محمد بن القاسم.