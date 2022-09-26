أكد مدير التعليم المشترك بهيئة التعليم العسكري العميد الركن فيصل دشتي أهمية توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية لتعزيز التعاون المشترك بين الجيوش العربية.



جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش ترؤسه وفد الكويت الى أعمال الدورة الـ61 للجنة توحيد المصطلحات العسكرية والتي تعقد على مدى اسبوعين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وقال دشتي إن توحيد جميع المصطلحات العسكرية المستخدمة للقوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي بالدول العربية يساهم في تسهيل العمليات والتدريبات المشتركة.



واشار الى العلاقات القوية والمتميزة التي تربط الكويت مع المجتمع الدولي، موضحا ان توحيد المصطلحات العسكرية من شأنه المساهمة في تعزيز التعاون العسكري المشترك بين الكويت والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة.



وتناقش اللجنة على مدى أسبوعين استكمال تحديث المصطلحات والمفاهيم العسكرية العملياتية للقوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي وذلك بقصد تجميعها وإصدار معجم للمصطلحات العسكرية (محدث) يتضمن توحيد جميع المصطلحات العسكرية المستخدمة في القوات المسلحة العربية حتى عام 2022.