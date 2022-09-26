كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية الأحمدي بتنفيذ جولات تفتيشية على المقرات الانتخابية بعموم مناطق المحافظة للتأكد من التزام المرشحين بالقوانين واللوائح وترخيص المقرات الانتخابية، فضلا عن إزالة الإعلانات العشوائية التي تشوه المنظر العام وتسبب الحوادث، مشيرة إلى إزالة 367 إعلانا انتخابيا من الشوارع والميادين خلال الفترة من 12 حتى 19 سبتمبر.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة سعد الشيبة حرص الفريق الرقابي في الإدارة على تطبيق المرشحين شروط وضوابط البلدية من خلال تنفيذ جولات تفتيشية على المقرات الانتخابية للتأكد من التراخيص، وعدم وجود إعلانات للمرشحين خارج حدود المقرات الانتخابية تشوه المنظر العام في كل مناطق المحافظة.



وأشار إلى تواصل الجولات التفتيشية على المقرات الانتخابية للفريق الرقابي واتخاذهم كل الإجراءات القانونية حيال مخالفي القوانين واللوائح المعمول بها في البلدية، داعيا إلى عدم وضع إعلانات مخالفة للمرشحين بالشوارع والميادين والالتفاتات من شأنها تشويه المنظر العام وتسبب الحوادث لإعاقتها الرؤية عن قائدي السيارات.