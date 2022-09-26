ضمن استراتيجيته الهادفة إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية استقبل بنك الكويت الوطني الدفعة السابعة والعشرين من المتدربين الجدد ضمن برنامجه السنوي «أكاديمية الوطني» والمصمم خصوصا لحملة الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة.



وحضر حفل الاستقبال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي للوطني - الكويت سليمان المرزوق، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان ورئيس مجموعة العمليات للمجموعة محمد الخرافي، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية أحمد بورسلي، إضافة إلى مديرين تنفيذيين ومسؤولين في إدارة التدريب والتطوير.



ويمتد البرنامج التدريبي للأكاديمية لمدة 7 أشهر، حيث يبدأ في 18 سبتمبر الجاري وينتهي في مارس من العام المقبل، حيث يخضع المتدربون لبرنامج مكثف في المهارات التقنية والسلوكية وغيرها من المهارات التي تمنح المشاركين الفرصة لبناء مسيرة مهنية طويلة في بنك الكويت الوطني.

كما يتضمن البرنامج جوانب مختلفة للعمل المصرفي مثل المبادئ المصرفية الأساسية، وإدارة المخاطر، والمحاسبة المالية، والتسويق، والتفاوض، الائتمان، إضافة إلى التدريب على الإبداع والابتكار والتفكير التصميمي وتعزيز الإنتاجية إضافة إلى تدريب مكثف لمدة 5 أسابيع على نظام العمل في الفروع قبل التدريب العملي لمدة شهرين في الفروع.



وفي المراحل الأخيرة من البرنامج التدريبي يجري المتدربون تدريبا ميدانيا شمل العديد من إدارات البنك من أجل فهم أفضل لطبيعة عمل القطاع المصرفي.



كما يقدم المشاركون في الأكاديمية أمام مديري الإدارات المختلفة أفكارا جديدة من خلال «مشروع تحدي الابتكار» والذي تم تدشينه بهدف تحفيز قدرات المتدربين على الإبداع ووضع حلول ابتكارية للعناصر والجوانب المختلفة التي تم التدريب عليها خلال الأكاديمية.



وبهذه المناسبة، قالت المسؤولة في إدارة المواهب والتطوير مريم النصر الله: «نحرص في بنك الكويت الوطني دائما على استقطاب المواهب الكويتية الشابة والعمل على تطويرهم وصقل مهاراتهم حتى يصبحوا قيمة مضافة للقطاع المصرفي في المستقبل».



وأضافت قائلة: «تعكس أكاديمية الوطني رؤية البنك ورسالته المتمثلة في الاستثمار في المواهب المحلية بما يتماشى مع أهدافه المتعلقة بسياسة توطين الوظائف ودعم الاقتصاد الوطني».



وأكدت النصرالله أن أكاديمية الوطني تهدف إلى إعداد قيادات مصرفية وطنية شابة ذات مهارات عالية في جميع تخصصات القطاع المصرفي، وهو ما ينسجم مع تطلعات البنك الرامية إلى بناء مستقبل مستدام والارتقاء المتواصل بالخدمات والنمو المطرد لأنشطة الأعمال والخطط التوسعية على المستويين المحلي والإقليمي.