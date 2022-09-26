الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن نادي السد عن مشاركته في منافسات دورة «دوحة أفنيو» الدولية لكرة السلة، التي تنطلق الأربعاء المقبل في الصالة المغطاة بنادي الغرافة، وتشهد دورة «دوحة أفنيو» الدولية مشاركة أربعة أندية، هي: السد، والرياضي بيروت، والحكمة بيروت اللبنانيان، والبشائر العماني، وتستمر المنافسات حتى 30 الجاري، وذلك ضمن استعدادات الفرق للمشاركة في البطولة العربية للأندية التي ستقام في الكويت الشهر المقبل بمشاركة 16 فريقا.



وستقام الدورة بنظام المجموعة الواحدة، حيث ستتواجه كل فرق المجموعة، لتحديد هوية البطل بحسب عدد النقاط، أو بالفارق إذا تساوى فريقان بعدد النقاط، ويسمح نظام الدورة بإشراك لاعبين أجنبيين على أرض الملعب.