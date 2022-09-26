عبدالكريم أحمد

أيدت محكمة الاستئناف قرار وزارة الداخلية بشطب المرشحين عايض أبوخوصة وعبدالله البرغش ونايف المرداس وأنور الفكر، من السجلات الانتخابية، استنادا إلى حكم دستورية قانون «حرمان المسيء»، وبذلك لن يتمكنوا من الترشح في انتخابات مجلس الأمة.

وكانت المحكمة قد أحالت الأسبوع الماضي إلى المحكمة الدستورية طعون المتهمين بدستورية الفقرة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقد قضت المحكمة بدستوريتها، وهو ما استند إليه الحكم الاستئنافي.

وأعلن أبو خوصة عزمه الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز.