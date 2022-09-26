عبدالكريم أحمد

أكدت المحكمة الكلية بأن جريمة السرقة والضرب بانتحال صفة رجال الشرطة، أشد وطأة وتأثيرا على المجتمع من بقية الجرائم، لكونها تزرع الرهبة بين أفراده وتطرح الثقة برجال الأمن، ما يسهم بزعزعة الأمن في البلاد.

جاء ذلك خلال حكم أصدرته دائرة الجنح برئاسة القاضي سالم نصر آل هيد، بحبس متهمين بانتحال صفة رجال المباحث والضرب والسرقة لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ.

والتفتت المحكمة عن تقديم دفاع المتهمين ما يفيد تنازل المجني عليهم والصلح معهم وادعائهم عدم وجود أي ضرر عليهم بعد إعادة المسروقات إليهم.

وشددت على أن التنازل المقدم من المجني عليهم لا يُطبق ولا يرتب آثارا حسب المادتين 109 و241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.