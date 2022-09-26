أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم /الاثنين/، المنصة الحكومية الموحدة "نسك" nusuk.sa، لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسيـر إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن "نسك" تمكن الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيرات والتصاريح اللازمة، وحجز الباقات والبـرامج إلكترونيا، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي ستقدم لاحقاً ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكين مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكترونيًا على المعتمرين والزوار.

وستستمر منصة "مقام" في إتاحة تصميم برامج خدمات العمرة إلى حيـن ضمان انتقال كافة خدماتها إلى "نسك" في مرحلة لاحقة.

وأوضح وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إن منصة "نسك" تأتي امتداداً للجهود المتواصلة لتحسيـن جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن باستخدام أحدث التقنيات، وبالتكامل مع عدة جهات حكومية لتسهيل وتيسيـر الإجراءات، وأداء المعتمرين والزوار لمناسكهم بطمأنينة ويسـر.