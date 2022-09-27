قطاعات جديدة شاركت في التدريب منها الجمعيات والبنوك والأعمال الحرة

السعيد: 52 جهة خاصة رحبت بالمشروع وساهمت في توفير 1405 فرص تدريبية

بشرى شعبان

كشفت مديرة عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف إيمان الأنصاري أن قطاع العمالة الوطنية يركز في تعييناته العام الحالي على الشركات الحكومية التي تأخذ عقودا حكومية وقطاع التأمين والقطاع الصناعي مع الاستمرار في استهداف الشواغر في القطاع المصرفي وغيرها.

جاء ذلك على هامش تكريم الجهات المشاركة في برنامج التدريب الصيفي للعام الجاري، مشيرة إلى انه تم تخريج دفعة جديدة من الطلبة المستفيدين من البرامج التدريبية الصيفية استهدف 260 شابا وفتاة مع 30 شركة تعمل في قطاعات مختلفة.

وذكرت الأنصاري أن العام الحالي شهد دخول قطاعات جديدة في مجال التدريب منها الجمعيات والبنوك والأعمال الحرة التي تخلق لدى الطالب الرغبة في العمل لدى القطاع الخاص، مبينة أن وضع الخبرة التدريبية في ملف الطلبة بعد تخرجهم يسهل من عملية تعيينهم.

وأكدت الأنصاري ان الهدف من البرنامج الاندماج المبكر في سوق العمل، وزرع الثقة في نفوس هؤلاء الطلبة وتحفيزهم لجعل القطاع الخاص هو هدفهم مستقبلا وكان له عظيم الأثر في نجاح هذا الفصل تدريبي.

ومن خلال التزام الشركات المشاركة وتقديمهم يد العون للطلبة ولمسنا جميعا الالتزام العالي من قبل الطلبة وحرصهم على الاستفادة من التدريب الميداني وتطوير مهاراتهم والذي سيكون بلا شك البوابة الأولى لهم للانطلاق نحو العمل في القطاع الخاص بعد تخرجهم بنجاح.

وتابعت: منصة فخرنا توفر حاليا تبادل بيانات الباحثين عن عمل والفرص المتاحة للراغبين بالتعيين سواء من الشركات أو الأفراد.

التدريب لـ 6 أشهر

بدورها، قالت مراقب التدريب الميداني في قطاع العمالة الوطنية ألطاف السعيد «إن مشروع تدريب الطلبة للموسم الحالي امتد إلى 6 أشهر»، مشيرة إلى أن 52 جهة في القطاع الخاص رحبت بالمشروع الذي وفر 1405 فرص تدريبية.

وأضافت: أن الهيئة تلقت 749 طلبا من الراغبين في الحصول على فرص تدريبية وذلك لاعتماد من هم مستوفو الشروط واستبعاد البعض الآخر، حيث التزم 260 طالبا فقط بالمشروع بتعاون 30 جهة.