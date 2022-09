إذا كنت تبحث عن كتاب جديد ممتع وغني بالمعلومات التي تتمحور حول الأعمال، فإليك القائمة المختصر لجائزة كتاب الأعمال لعام 2022، والخاصة بصحيفة "فايننشال تايمز".

وحتى لا ننسى، فإن الفائز العام الماضي كان كتاب: "هكذا أخبروني، كيف سينتهي العالم"، أو "This Is How They Tell Me the World Ends"، إذ استكشفت مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز"، نيكول بيرلروث، الهجمات الإلكترونية والمتسللين المحنكين الذين يستخدمونها لإحداث فوضى للأفراد والشركات والحكومات.

ويوم الخميس، أعلنت "فايننشال تايمز" عن 6 مرشحين نهائيين لجائزة هذا العام، وجميعهم نُشروا في الفترة التي بدأت في 16 نوفمبر 2021.

ويغطي المرشحون النهائيون لجائزة هذا العام مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك الصعود الرائع لعملاق الإنترنت الصيني المترامي الأطراف "تينسنت"، فضلاً عن الكفاح للسيطرة على سوق رقائق أشباه الموصلات العالمي والتحقيق في الاحتيال - وحتى القتل - في إحدى شركات الشحن الكبرى - أحد أكبر فضائح الصناعة.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز في 5 ديسمبر في حفل أقيم في لندن، وسيتلقى المؤلف جائزة نقدية تبلغ حوالي 32700 دولار.

وسيحصل الوصيفان على جوائز تقارب 11000 دولار لكل منهما.

وفي غضون ذلك، يمكنك الحكم بنفسك، إذ عرضت شبكة "CNBC"، ستة من المتأهلين للتصفيات النهائية لصحيفة "فايننشال تايمز" لجائزة كتاب الأعمال لهذا العام، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت":

1- "Dead in the Water: القتل والاحتيال في أكثر الصناعات سرية في العالم:

في هذا الكتاب، يكشف مراسلا "بلومبرغ"، ماثيو كامبل، وكيت تشيليل، الملحمة الفاضحة التي أحاطت باختطاف ناقلة النفط Brillante Virtuoso المزيفة عام 2011 وما تلاها من مقتل مساح بحري بريطاني كان مكلفاً بالتحقيق في الحادث.

وتصف مراجعة "فايننشال تايمز" الكتاب بأنه "جزئياً قصة مثيرة جيدة الخطى. لكنها أيضاً قصة أخلاقية".

2- "إمبراطورية التأثير: قصة تينسنت وطموح الصين التكنولوجي"

منذ إطلاقها في عام 1998، أصبحت "تينسنت" واحدة من أكبر الشركات في الصين والعالم، بفضل مجموعة من مقتنيات التكنولوجيا والترفيه القيمة التي بدأت ببرنامج المراسلة الفورية وتضم الآن أيضاً واحدة من أكبر شركات نشر ألعاب الفيديو في العالم، "تينسنت جيمز".

وفي هذا الكتاب الذي يحمل اسم "Influence Empire" بالإنجليزية، يستخدم مراسل بلومبرغ التقني لولو تشين مقابلات داخلية لتتبع صعود شركة Tencent لتصبح شركة تقارب قيمتها 360 مليار دولار.

3- "صعود وسقوط النظام الليبراليون الجدد: أميركا والعالم في عصر السوق الحرة"

ويضع هذا الكتاب الذي ألفه مؤرخ جامعة كامبريدج غاري جيرستل، الليبرالية الجديدة أو "النيوليبرالية" تحت المجهر في كتابه الجديد.

ويستكشف غيرستل كيف أن التركيز المتزايد على التجارة الحرة ورأسمالية السوق الحرة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 4 عقود قد ساعد في تشكيل المشهد السياسي الأميركي في أواخر القرن العشرين، بينما يجادل بأن واجهة النيوليبرالية قد انهارت في السنوات الأخيرة مع صعود الحركات الشعبوية، مثل حركة الرئيس السابق دونالد ترمب.

4- "قانون القوة: رأس المال الاستثماري وفن الاضطراب"

فيما يقدم سيباستيان مالابي، كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست، والفائز السابق بجائزة كتاب الأعمال لعام 2016 عن سيرته الذاتية للاقتصادي آلان غرينسبان.

ويلقي أحدث كتاب له بعنوان "قانون القوة" الضوء على الدور الذي لعبه أصحاب رؤوس الأموال في تشكيل وادي السيليكون وصناعة التكنولوجيا بشكل عام.

وفي حديثه مع أصحاب رؤوس الأموال الذين دعموا بعضاً من أكثر شركات التكنولوجيا نجاحاً في العالم - من غوغل إلى علي بابا - يفحص مالابي عمليات اتخاذ القرار في أصحاب رأس المال الاستثماري ومدى اعتماد نجاحهم على "الغريزة والشخصية بدلاً من جداول البيانات والمعادلات".

5- حرب الرقائق: المعركة من أجل أكثر تكنولوجيا حساسية للعالم

لقد أوضحت مشكلات سلسلة التوريد التي ساهمت في النقص العالمي المستمر في رقائق أشباه الموصلات بشكل مؤلم مدى انتشار هذه الدوائر الكهربائية الصغيرة وأهميتها في عالمنا الحديث.

وفي كتاب "Chip War"، يتعمق المؤرخ كريس ميلر في تاريخ تصميم شرائح أشباه الموصلات وكيف تستمر الدول الحديثة في إنفاق مليارات الدولارات أثناء كفاحها من أجل التفوق في السوق لتصميم وبناء الرقائق المستخدمة في كل شيء بدءاً من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية للسيارات والأجهزة المنزلية.

6- "الاضطراب: الأوقات الصعبة في القرن الحادي والعشرين"

يفحص كتاب "الاضطراب" المشهد الجيوسياسي والاقتصادي الحالي من خلال عدسة تغيير استهلاك الطاقة والتحول العالمي نحو التكنولوجيا الخضراء.

وفي "الفوضى"، تستكشف هيلين طومسون، أستاذة الاقتصاد السياسي بجامعة كامبريدج، الدور الذي لعبه الانتقال بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري في العديد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في العقد الماضي، بما في ذلك عدم الاستقرار المستمر في الشرق الأوسط، وحركات شعبوية شرقية في الولايات المتحدة وخارجها، وحتى حرب روسيا في أوكرانيا.