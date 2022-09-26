اكتشف فريق بحثي صيني مؤخرا، جنبا إلى جنب مع نظراء أجانب، أن بروتينا رئيسياً في النباتات البرية يعمل كمستشعر أولي للنترات، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة "نيتشر".

وتعد النترات عنصرا غذائيا أساسيا وجزيئا يؤشر على نمو النبات، إذ تستشعر النباتات النترات داخل الخلايا لتعديل استجاباتها بشأن الإيض والنمو. وفي الإنتاج الزراعي، تعد النترات عاملاً مهمًا لزيادة غلة المحاصيل.

واكتشف الباحثون من جامعة شمال غربي الصين للعلوم والتكنولوجيا الزراعية والغابية، جنباً إلى جنب مع نظرائهم من جامعة هارفارد وجامعة طوكيو، أن البروتين NLP7 يعمل كمفتاح إشارة للنترات ومستقبل للنترات أيضا.

كما قام الباحثون بتطوير مستقبلات النترات الفلورية لمراقبة مستويات النترات والتغيرات في النباتات على المستوى الخلوي.

ووفقا للجامعة المذكورة، توضح الدراسة الآلية التنظيمية التي تستخدمها النباتات ذاتية التغذية الضوئية لتنشيط شبكة توصيل الإشارات بالنبات والاستجابة للنمو عن طريق استشعار النترات.

وستوفر نتائج الدراسة رؤى جديدة تساعد في تحسين كفاءة استخدام النيتروجين في المحاصيل، وتقليل استخدام الأسمدة واستهلاك الطاقة، والتخفيف من حدة تغير المناخ الناجم عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ودعم التنمية الزراعية المستدامة.