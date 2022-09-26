ذكر موقع شركة "إتش إي تي سي" الإنجليزية أن نادي تشيلسي يسعى إلى تعزيز صفوف فريقه الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بالتعاقد مع اللاعب لوك هاريس من فولهام، رغم وصول مجموعة من التعاقدات الجديدة في فترة الصيف أمثال رحيم ستيرلنج، ويسلي فوفانا، ومارك كوكوريلا، وبيير إيمريك أوباميانج، وكذلك المدير الجديد جراهام بوتر.

وأوضحت الشركة أن تشيلسي على استعداد لدفع رسوم ضخمة تبلغ حوالي 30 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب الصاعد، مشيرة إلى أن النادي يتابع الويلزي هاريس صاحب الـ17 عاما بعد أن شاهده يسجل ثلاثية لفريق فولهام ضد البلوز في مباراة تحت 21 عاما الشهر الماضي.

وأثار اهتمام الأندية بهاريس مخاوف نادي فولهام، الذي شهد انتقال لاعبين شباب آخرين إلى عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث غادر هارفي إليوت إلى ليفربول في عام 2019، واستبدل فابيو كارفالو مؤخرا كرافن كوتيدج في آنفيلد أيضا.

وتابعت الشركة الإنجليزية أن 30 مليون جنيه إسترليني سيكون أكثر بكثير من الرسوم التي تلقاها فولهام مقابل إيليوت وكارفاليو.