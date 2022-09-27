انطلقت أعمال الدورة الـ66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث سلمت الكويت باعتبارها الرئيس السابق للمؤتمر العام رئاسة الدورة الحالية الى ايطاليا بحضور ممثلين رفيعي المستوى من جميع الدول الأعضاء في الوكالة.



وسلم سفيرنا لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام رئاسة الدورة الحالية الى سفير ايطاليا لدى المنظمات الدولية اليساندرو كورتيزي.



ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد كلمة الكويت عبر تقنية الفيديو يسلط الضوء فيها على التعاون القائم بين الكويت والوكالة الدولية في مختلف المجالات ودور الوكالة المحوري في تعزيز الاستخدامات الآمنة والسلمية للطاقة الذرية وتعزيز منظومات الأمن والأمان النووي وفي تطبيق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.



وسيناقش المؤتمر الذي يستمر خمسة أيام عددا من الملفات النووية الحساسة لاسيما برنامج ايران النووي وقدرات كوريا الشمالية النووية اضافة الى قضايا الحد من الانتشار النووي واخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.