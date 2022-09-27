عاطف رمضان



عقدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ورشة «إسعافات أولية» لقياديي المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة بإدارة الطوارئ الطبية، بهدف تدريب الموظفين على الإسعافات الأولية.



وقالت رئيس قسم الأمن والسلامة م.سارة العجمي انه في يوم الثلاثاء 20 سبتمبر انطلقت أولى ورش تدريب الموظفين على الإسعافات الأولية، بعد التنسيق مع إدارة الطوارئ الطبية من باب التعاون بين جهات الدولة، والاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات الحكومية، حيث يكتسب الموظف المهارة في التعامل مع الحوادث والحالات الطارئة، وتم الاتفاق على 6 ورش تدريبية للموظفين.



وأضافت العجمي: تعتبر «السكنية» سباقة في هذا المجال، حيث إنها أولى الجهات الحكومية التي نسقت مع إدارة الطوارئ الطبية لتدريب موظفيها حضوريا بعد توقف التدريب الحضوري طوال فترة الجائحة، مشيرة إلى أن المتدرب سيحصل على رخصة دولية معتمدة من جمعية القلب الأميركية، ويأتي هذا التعاون تحقيقيا لرؤية المؤسسة، وخطتها في التعامل مع الحالات الصحية الطارئة، وحرصا على سلامة الموظفين والمراجعين ونشر التوعية الصحية والوقائية للتعامل مع الحالات الطارئة.