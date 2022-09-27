أسامة أبوالسعود



أكد رئيس لجنة البرامج والأنشطة في جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في نسختها الحادية عشرة فهد الحجيلان أن جميع اللجان العاملة في الجائزة تبذل جهودا مضنية حتى تخرج الجائزة بأبهى صورة.



وقال الحجيلان في تصريح صحافي إن لجنة البرامج والأنشطة قامت بتخصيص العديد من الأنشطة والرحلات للمتسابقين وضيوف الجائزة بهدف الترويح عنهم وتعريفهم بتاريخ الكويت، لافتا الى أن انطلاقة الأنشطة ستكون بقيام المتسابقين وضيوف الجائزة بصلاة الجمعة في مسجد الدولة الكبير بتاريخ 14 أكتوبر مع حضور فقرة عرض فيلم وثائقي عن تاريخ المسجد الكبير، ثم يتوجه المتسابقون والضيوف لزيارة معلم من معالم الكويت المشهورة وهو أبراج الكويت، وسيتجول الجميع في قبة الكرة الكاشفة فيها ومن ثم تناول وجبة الغداء.



وأضاف: في 15 أكتوبر ستنطلق رحلة إلى المركز العلمي «الأكواريوم» للاطلاع والتعرف على الأحياء المائية ومن بعدها زيارة لحديقة الشهيد والاستمتاع بأجوائها الخلابة وحدائقها الجميلة مع زيارة المتحف الموجود هناك، واليوم الثالي سيزور المتسابقون والضيوف متحف بيت العثمان للتعرف على جانب من جوانب تاريخ الكويت، مع شرح توضيحي من قبل مرشدين في المتحف، وبعدها يتناول الجميع وجبة الغداء في «بوم الهاشمي».



ولفت إلى أنه في يوم 17 أكتوبر سيتم تخصيص رحلة إلى مركز عبدالله السالم الثقافي، وهو من المراكز المتميزة في العديد من العلوم والمجالات العلمية والثقافية والتاريخية، وتختتم الرحلات في زيارة لسوق المباركية التراثي وكشك مبارك، مشيرا الى أن اللجنة خصصت مسابقة ثقافية إلكترونية لعموم الجمهور وتم رصد 50 جائزة نقدية بقيمة 50 دينارا لكل فائز.