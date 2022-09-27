أسامة أبوالسعود



دعا أمين سر مجلس ادارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط عبدالله القضرم إلى ضرورة استئناف الدورات التدريبية الخارجية لخدمة سير العمل والتطوير الوظيفي للعاملين ومصلحة وسير العمل في القطاع النفطي.



وشدد القضرم، في تصريح صحافي، على ان توقف الدورات التدريبية الخارجية كان بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي انتهى بفضل الله عن العالم اجمع، وانتهت الاجراءات الاحترازية وهو ما يعني بالضرورة عودة الدورات التدريبية الخارجية لأهميتها البالغة في تطوير العناصر الوطنية واكتساب خبرات عالمية في مجال العمل بالقطاع النفطي ومشتقاته وآليات نقله.



وأوضح ان الاستثمار في العناصر الوطنية هو الاستثمار الاهم للارتقاء بقطاعاتنا الحيوية حيث يمثل البترول مصدر الدخل الوطني الاول، ولذا يجب رفع كفاءة العناصر الوطنية لتمكينهم من الارتقاء بالعمل في القطاع وزيادة الانتاج وفقا لرؤية الدولة حاليا.



وشدد القضرم على ان كل يوم تأخير في اصدار قرار عودة الدورات التدريبية الخارجية هو تأخير متعمد لرفع كفاءة وتطوير العناصر الوطنية، لذا ندعو مؤسسة البترول الى سرعة إصدار قرار استئناف تلك الدورات حتى لا تتأثر كفاءة العاملين في مختلف قطاعات الإنتاج بالقطاع النفطي.