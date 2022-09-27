الدوحة - فريد عبدالباقي



يواجه المنتخب القطري الأول لكرة القدم نظيره التشيلي في الـ 8:00 مساء اليوم على ستاد «فيولا بارك» بالنمسا، ضمن المباريات الودية في فترة التوقف الدولي «FIFA Day» لشهر سبتمبر الجاري.



ويسعى الجهاز الفني لمنتخب قطر بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز إلى تحقيق الفوز لاسيما أن العنابي خسر المباراتين الوديتين أمام كرواتيا تحت 23 عاما 0-3، وكندا 0-2، وذلك ضمن برنامج العنابي استعدادا لكأس العالم.

وفي المقابل يتطلع منتخب تشيلي الى الفوز بعد أن خسر وديا أمام المنتخب المغربي 0-2.



ورغم عدم تأهل منتخب تشيلي إلى نهائيات كأس العالم، إلا أن مواجهته ستكون مهمة بالنسبة إلى المنتخب القطري، على اعتبار أن المنافس يظل من المنتخبات القوية، والدليل على ذلك وجوده في المركز الـ «29» بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فضلا عن الأسماء الكبيرة في الفريق والتي تملك الكثير من الخبرة، وعلى رأسهم أليكسيس سانشيز لاعب مارسيليا الحالي وبرشلونة السابق، وارتورو فيدال متوسط ميدان فلامنغو البرازيلي ولاعب بايرن ميونيخ وإنتر وبرشلونة ويوفنتوس السابق.



ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب القطري إلى الدوحة عقب مباراة اليوم، حيث سيخلد اللاعبون لفترة راحة قصيرة لثلاثة أيام، قبل استئناف التدريبات بمعسكر داخلي قصير لمدة خمسة أيام، يخوض خلاله المنتخب عدة حصص تدريبية من بينها حصة مفتوحة 2 أكتوبر المقبل.



ويلعب منتخب قطر في المجموعة الأولى بكأس العالم برفقة منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا، وسيخوض المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور يوم 20 نوفمبر.



هذا، وطالب عدد من الجماهير القطرية السماح للجاليات العربية في الدوحة بحضور مباريات المنتخبات العربية خلال منافسات كأس العالم 2022، بالمجان، لمن يحملون بطاقات «هيا» والتي تعد بمنزلة تصريح دخول إلى قطر للمشجعين القادمين من خارج البلاد، حيث تشهد البطولة مشاركة قياسية للمنتخبات العربية وهي السعودية والمغرب وتونس بالإضافة إلى قطر، ليعادل الرقم القياسي للتواجد العربي في مونديال روسيا 2018.