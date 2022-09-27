استقبل وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي ووكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي أول من أمس وزير العدل في المملكة المغربية عبداللطيف وهبي والوفد المرافق له بمطار الكويت الدولي.



كما استقبل المستشار جمال الجلاوي أمس في مكتبه بمعهد الدراسات القضائية والقانونية وزير العدل المغربي والوفد المرافق له، وذلك في إطار التحضير لاحتضان المملكة المغربية للدورة 38 لمجلس وزراء العدل العرب.



وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان عمق العلاقات المشتركة بين ممثلي البلدين والعمل على تطويرها والارتقاء بها وتعزيزها بما يكفل النهوض بالبلدين على مختلف الأصعدة.