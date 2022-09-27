مبارك الخالدي



دخل المدرب البوسني سفيكو تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي مساء امس الاثنين، حيث اشرف على الحصة التدريبية لـ «الأخضر».



وكان المدرب الذي تم تعيينه خلفا للمقدوني بوغسلاتف ترينشوفسكي قد وصل إلى البلاد مساء الجمعة واكتفى من خلال تواجده على المنصة بمتابعة مباراة الفريق أمام الجهراء مساء الأول ضمن الجولة الثانية لكأس «زين» والتي انتهت بفوز الفريق 4-1.



من جانبه، قال مدير الفريق أحمد النجار لـ «الأنباء» إن العربي حقق فوزا معنويا في الوقت المناسب قبل عودة منافسات الدوري مجددا، مضيفا: «كانت المباراة فرصة مواتية للمدرب الجديد للوقوف على المستويات الفنية والبدنية للاعبين استعدادا لخوض المواجهة الأهم أمام الجهراء الجمعة المقبل ضمن الدوري الممتاز».



وأوضح: «قدم لاعبونا أداء جيدا وتمت ترجمة ذلك إلى أهداف بمشاركة العديد من العناصر، إذ نأمل أن يتم استثمار هذا الفوز وفوائده المعنوية في التحضيرات المقبلة والتجهيز الأفضل فنيا وبدنيا بعد استكمال الصفوف بعودة المحترفين محمد الصولة والسنوسي الهادي لتتضح الرؤية الفنية كاملة للمدرب سفيكو الذي نتمنى له التوفيق مع الفريق».