عاطف رمضان



بحث اعضاء جمعية حماية المستهلك الكويتية مع الأمين العام لجمعية حماية المستهلك السعودية د.ناصر بن دهيم سبل التعاون بين الجمعيتين وذلك خلال اجتماع في المملكة، حيث اتفق الطرفان على الكثير من القضايا منها كيفية إنشاء اتحاد جمعيات حماية المستهلك الخليجية وذلك لتوحيد المطالبات التي من شأنها حماية المستهلك الخليجي وتوعيته.



وشرح د.ناصر بن دهيم العديد من انجازات ومشاريع جمعية حماية المستهلك السعودية، كما قدم رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك مشعل المانع المشاريع التي قامت بها الجمعية في وقت قصير منذ اشهارها ما قبل عام من ابلكيشن جمعية حماية المستهلك ونظام رقابة السلع في الجمعيات والصيدليات ومجلة المستهلك الصغير.



كما ناقش الطرفان كيفية نقل تلك التجارب في الكويت.