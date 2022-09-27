حذر خبراء من أن تناول الأطعمة السريعة والتعرض المفرط للشمس يساهم في تسجيل نحو 400 حالة إصابة بالسرطان يوميا في المملكة المتحدة، كان يمكن تجنبها.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية عن الخبراء القول إنه يمكن منع حدوث 155 ألف إصابة بالسرطان سنويا إذا اتبع البريطانيون نمط حياة أكثر صحة.

وأوصى الصندوق الدولي لابحاث السرطان بخفض استهلاك اللحوم الحمراء وتجنب اللحوم المصنعة وغيرها من التصرفات للحد من خطورة الاصابة بالسرطان.

وقد تم تشخيص إصابة 387 ألفا و820 شخصا بالسرطان خلال عامي 2019 و 2020، بارتفاع بنحو أكثر من 20 ألف حالة خلال عامين على الرغم من عرقلة جائحة كورونا للخدمات الصحية.

وقال الصندوق إن أربع حالات من بين كل عشر حالات إصابة كان يمكن تجنبها في حال تم اتباع نمط حياة أفضل مثل تناول أطعمة صحية وعدم التدخين وممارسة الرياضة.

وكان مرض سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا بواقع 56 ألفا و987 حالة إصابة جديدة، يليه سرطان البروستاتا بواقع 55 ألفا و68 حالة.

ومازال سرطان الرئة هو الأكثر فتكا، حيث أودى بحياة 34 ألفا و171 شخصا خلال عامي 2019 و .2020

وارتفعت حالات الاصابة بسرطان الجلد، الذي يمكن أن ينجم عن التعرض المفرط للشمس من 16 ألفا و183 إلى 17 ألفا و845 خلال عامين.

وقالت الدكتورة فانيسا جوردون دسياجو، الطيبية بالصندوق العالمي، الذي يمول العلماء حول العالم لدراسة سبل الوقاية من السرطان، إن ارتفاع أعمار الأشخاص سوف يؤدي لاستمرار ارتفاع حالات الاصابة بالسرطان على مدار العقود المقبلة.