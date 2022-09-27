أظهرت بيانات إحصاء أولية أن عدد السكان في ألمانيا يبلغ لأول مرة أكثر من 84 مليون نسمة.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن أنه في النصف الأول من عام 2022 ارتفع عدد السكان بواقع 843 ألف فرد (ما يعادل 1%). وللمقارنة: في عام 2021 بأكمله زاد عدد السكان بواقع 82 ألف فرد (ما يعادل 1ر0%). وأوضح الإحصائيون أن "العامل الأساسي في التطور الحالي هو تدفق اللاجئين من أوكرانيا نتيجة للحرب الروسية".

وفقا للبيانات، بلغ صافي الهجرة من الأوكرانيين إلى ألمانيا حوالي 750 ألف فرد في النصف الأول من هذا العام. وبلغ صافي الهجرة بوجه عام حوالي مليون شخص، بزيادة قدرها 7 أضعاف مقارنة بالنصف الأول من عام .2021 في الوقت نفسه كان عدد الوفيات أكبر من عدد المواليد، ما كان له تأثير مُثبط على النمو السكاني: ففي الأشهر الستة الأولى من هذا العام توفي 161 ألف شخص أكثر من المولودين.

ووفقا لمكتب الإحصاء، تم حساب تعداد السكان بناء على تعداد .2011 وبمجرد نشر نتائج التعداد السكاني بموعده الختامي في 15 أيار/مايو لعام 2022 نهاية عام 2023، سيكون هذا هو الأساس الجديد للحساب. وقد يؤدي ذلك إلى تعديل عدد السكان إلى أقل من 84 مليون نسمة. ومع ذلك أشار المكتب إلى أن الزيادة في عدد السكان في النصف الأول من عام 2022 لن تتأثر.