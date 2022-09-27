قالت الحكومة الهولندية إنها تعتزم إعدام نحو 201 ألف دجاجة في مزرعة بمدينة إيمين الشمالية بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.

كانت هولندا قد رصدت 12 حالة من النوع الفتاك للغاية من إنفلونزا الطيور هذا الشهر، بعد اكتشاف عشرات الحالات في وقت سابق من العام.

وعادت الحالات للظهور مجددا في فرنسا بعد أن عانت من أسوأ موجة من إنفلونزا الطيور على الإطلاق في وقت سابق من هذا العام.

أثار انتشار إنفلونزا الطيور في أنحاء العالم مخاوف الحكومات والمسؤولين عن صناعة الدواجن بسبب قدرتها على تدمير مجموعات من الطيور والتسبب في قيود تجارية بالإضافة إلى خطر انتقال العدوى إلى البشر.

وتعتبر المخاطر على البشر منخفضة، لكن حالات التفشي السابقة بين طيور المزارع تطلبت اللجوء إلى برامج إعدام واسعة النطاق لاحتواء التفشي.