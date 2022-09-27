قفز فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر ، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر آب/ أغسطس الماضي بنسبة 89 %على أساس سنوي.

ووفق وكالة الأنباء القطرية(قنا) اليوم الثلاثاء، ارتفع فائض الميزان التجاري بواقع 1ر17 مليار ريال، ليصل إلى 2ر36 مليار ريال قياسا بالشهر ذاته من العام 2021، كما ارتفع بنسبة 2ر4 % أي بمقدار 5ر1 مليار ريال مقارنة مع شهر تموز/ يوليو الماضي.

وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) خلال الشهر الماضي بلغت 8ر46 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 6ر71 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 5ر5 & مقارنة بالشهر قبل الماضي.

وارتفعت قيمة الواردات السلعية إلى نحو 6ر10 مليار ريال، بزيادة بلغت نسبتها 5ر30 % مقارنة بنفس الشهر العام الماضي ، وبنحو 2ر10 % مقارنة بالشهر قبل الماضي.

واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال الشهر الماضي بقيمة 4ر5 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 5ر11 % من إجمالي قيمة الصادرات القطرية ، كما تصدرت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال الشهر الماضي بقيمة 8ر1 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 4ر17 % من إجمالي قيمة الواردات السلعية.