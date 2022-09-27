تعتزم الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو إنهاء العمل بإلزامية التطعيم، واختبارات الكشف عن كوفيد19-، والحجر الصحي المطلوبة من المسافرين الدوليين بنهاية الشهر الجاري.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن إلغاء القيود عبر الحدود تضع كندا جنبا إلى جنب عشرات الدول التي دخلت مرحلة جديدة من جائحة كوفيد19-، عن طريق إنهاء الإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس.

وقال مسؤلون في أتاوا، إنه اعتبارا من مطلع تشرين الأول/أكتوبر، لن يتعين على جميع المسافرين الذين يدخلون كندا تقديم إثبات على حصولهم على اللقاح، والخضوع للاختبار، والحجر الصحي أو العزل، أو إدخال معلومات عن الصحة العامة في التطبيق الحكومي أو الموقع الإلكتروني للحكومة.

كما ستلغى هذه المتطلبات أيضا بالنسبة للطائرات التي تقوم برحلات محلية والقطارات. ولن يُطلب من ركاب الرحلات البحرية إجراء اختبارات قبل الصعود للسفن أو إثبات حصولهم على التطعيم.