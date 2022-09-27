توصل باحثون في جامعة "كامبريدج" البريطانية أن عقار "فيلوديبين"، الذي يُوصَف لعلاج ضغط الدم المرتفع، قد يساعد في الوقاية من مرض الشلل الرعاش، و"هاننجتون"، وهما مرضان لهما سمة مشتركة حيث تتراكم البروتينات المشوهة على سطح خلايا الدماغ في صورة تكتلات تسبب تلفًا لا رجعة فيه للخلايا العصبية في الدماغ.

ويضيف هذا البحث إلى العديد من الدراسات السابقة بأن الأدوية الشائعة لارتفاع ضغط الدم قد تساعد في حماية الدماغ والوقاية من أمراض الدماغ المزمنة

واختبر الباحثون من كامبريدج العقار على الفئران، ووجدوا أنه فعال في تقليل مخاطر الإصابة بمرض هاننجتون والشلل الرعاش؛ إذ يمكن أن يساعد هذا الدواء في إحداث الالتهام الذاتي في العديد من حالات التنكس العصبي.

وتشير الدراسة الحالية إلى أن إعادة توصيف فائدة الأدوية الموجودة قد يساعد في علاج أمراض الدماغ ويفيد الكثير من الأشخاص.

وفي دراسة أخرى، أظهر باحثون من جامعة "لايبزيج" في ألمانيا أن العديد من أدوية ارتفاع ضغط الدم مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، وتشمل الأدوية حاصرات مستقبلات "الأنجيوتنسين 2"، ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وحاصرات قنوات الكالسيوم، وحاصرات بيتا.