اكتشف علماء فلك صينيون نجما نيوترونيا غير متراكم وغير مشع باستخدام التلسكوب الطيفي الليفي متعدد الأهداف لمنطقة السماء الكبيرة (لاموست)، وهو تلسكوب بصري رائد في الصين، وفق ما أوردت دراسة نُشرت نتائجها في مجلة "نيتشر أسترونومي".

ومن شأن ذلك الاكتشاف تعزيز رصد الأجرام السماوية الكثيفة مثل النجوم النيوترونية والثقوب السوداء، التي يصعب رصدها، كما سيقود إلى المزيد من الدراسة حول تكوين النجوم وتطورها والخصائص الفيزيائية ونظرية التكوين للنجوم النيوترونية والثقوب السوداء.

وتمثل النجوم النيوترونية أجراما سماوية كثيفة تشكلت خلال عملية تطور النجوم الضخمة حتى انتهاء حياتها. ويعد التوصل لطريقة مناسبة لرصد النجوم النيوترونية غير المتراكمة وغير المشعة، أمرا هاما لعلماء الفلك لدراسة الأجرام السماوية الكثيفة.

وعند استخدام التلسكوب "لاموست" لمسح السماء، اكتشف الباحثون نظاما نجميا ثنائيا خاصا يختلف طيفه عن نظام من نجم واحد.

وبعد أعمال التحليل والقياس، يعتقد الباحثون أن الجسم السماوي الكثيف لنظام النجم الثنائي هو نجم نيوتروني تبلغ كتلته نحو 1.2 ضعف كتلة الشمس.

وأظهرت المزيد من الملاحظات الراديوية عدم رصد أي انبعاث نابض أو مستمر من النجم النيوتروني، ما يشير إلى أنه لا يتراكم أو ينبض حاليا.

وسيستخدم فريق البحث هذه الطريقة لاكتشاف المزيد من الأجرام السماوية الكثيفة مثل النجوم النيوترونية والثقوب السوداء. /