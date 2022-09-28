طارق عرابي



أعلن اتحاد الصناعات الكويتية عن طرح مجموعة من فرص العمل في قطاع المبيعات والتسويق لدى مجموعة شركات صناعات الغانم، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الغانم للصناعات، بهدف تكويت الوظائف المتاحة في هذه القطاعات.



جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده الاتحاد صباح أمس في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، والذي حضره عدد كبير من الخريجين والخريجات الباحثين عن فرص العمل المميزة في القطاع الخاص.



وأكد اتحاد الصناعات الكويتية أن مبادرته هذه جاءت بناء على توجهات الدولة بالتركيز على رعاية الشباب وتوفير فرص عمل لتفعيل مشاركتهم الايجابية في خدمة المجتمع وسعيا منه في النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز الوعي بأهمية هذا القطاع الحيوي من خلال تنفيذ انشطة ومشاريع مبتكرة تتماشى مع المتغيرات العالمية المتسارعة وتساهم في تحويل القطاع الصناعي لكيان مؤثر وفاعل وخصوصا بعد جائحة كورونا وانعكاساتها على التحول الصناعي والتكنولوجي المبهر والذي يتطلب تضافر الجهود لمواكبتها عن طريق الاستثمار بالعنصر البشري بالدرجة الاولى.



وأضاف الاتحاد أنه وامتدادا لخبراته السابقة وقصص النجاح التي حققتها مشاريع الاتحاد في مجال الاستثمار في الطاقات الشبابية عن طريق مشاريع تأهيل حديثي التخرج من الشباب الكويتي، وانطلاقا من رؤية شركة صناعات الغانم باعتبارها احد اكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار البشري في المنطقة وما تضمه من فرص عمل هائلة في مختلف قطاعات الشركة الموزعة في ارجاء الكويت، جاء التعاون المشترك لطرح الفرص المشجعة للشباب الكويتي الراغب في العمل بالقطاع الخاص، الامر الذي يخلق فرصة ذهبية للشراكة في مشروع وطني يهدف الى تمكين حديثي التخرج في الشركات التابعة للمجموعة من خلال آلية منظمة.