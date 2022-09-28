أكد مدير عام البلدية ورئيس اللجنة المشتركة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة م.أحمد المنفوحي الانتهاء من كل الاستعدادات والتحضيرات ليــــوم الاقتراع والذي سيجري يوم الخميس 29 الجاري لإظهار العرس الديموقراطي في أبهى صوره تقديرا لمكانة الكويت الدولية في الديموقراطية بوجود مختلف وسائل الإعلام العالمية لتغطية انتخابات مجلس الأمة 2022.



وقال المنفوحي عقب اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدية ووزارة الداخلية أمس إنه تم اعتماد خطة متكاملة لتنظيم عملية الاقتراع بالتعاون مع وزارة الداخلية بشأن تنفيذ الخطة الموضوعة تنفيذا للأحكام الواردة في قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وقيام الجهات المعنية بالأعمال والمهام المنوطة بكل جهة.



وأضاف أنه تم تخصيص منطقة أمان أمام مراكز الاقتراع التي يبلغ عددها 118 مدرسة وتضم 759 لجنة على مستوى الدوائر الخمس لتكون خالية لحفظ الأمن من قبل رجال الشرطة الى جانب عدم إقامة أي أكشاك أو إعلانات للمرشحين في المناطق المحيطة بمراكز الاقتراع بالإضافة الى منع تواجد الشاحنات في مواقف تلك المدارس وإزالة أي مخالفة للقوانين المنظمة من قبل فرق البلدية المتواجدة قبل وأثناء وبعد يوم الاقتراع.