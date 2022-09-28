التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد بوزير خارجية اليابان الصديقة يوشيماسا هاياشي وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة اليابانية طوكيو لحضور مراسم تشييع رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي.



جدد الشيخ أحمد الناصر خالص التعازي بوفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي، مستذكرا مسيرته الحافلة بالعطاء وإسهاماته الكبيرة في إطار تعزيز العلاقات الكويتية - اليابانية.



كما تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد شارك امس في مراسم تشييع رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي وذلك في العاصمة طوكيو.



حيث نقل ممثل سموه تعازي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وشعب الكويت بوفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي.