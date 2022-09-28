ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت ان القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشئون العلمية د.محمد الأنصاري دعا عمداء الكليات الى الإسراع بتقديم طلبات المهمات العلمية للعام الجامعی 2022/2023 لأعضاء هيئة التدريس، مطالبا بالتأكد من استيفاء معايير نشر الأوراق العلمية من قبل اللجنة المشكلة بقرار من عميد الكلية أو اعتماد العميد للفصل الصيفي فقط.



ولفتت المصادر الى ان معايير نشر الأوراق العلمية لأعضاء الهيئة الأكاديمية والمساندة وطلبة الدراسات العليا بجامعة الكويت تتضمن تحقق الباحث من استيفاء المجلة او المؤتمر لهذه المعايير ومنها ألا تكون المجلة مدرجة ضمن القائمة المعتمدة للمجلات المستغلة والمقترحة من قبل «لجنة فحص جودة المجلات العلمية ودور النشر»، وأن تكون مدرجة ضمن قواعد البيانات العلمية العالمية وان يكون الناشر ضمن مجموعة دور النشر العالمية المرموقة، أو تكون صادرة عن جامعات معتمدة حسب قوائم الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضبط الجودة، او تتبع جمعيات أو مؤسسات مهنية أو أدبية أو طبية أو علمية أوهندسية معروفة ومرموقة مثل، AMA، ASME، IEEE وغيرها.



وذكرت المصادر انه في حال عدم تحقق المعيارين الأول والثاني، يقوم الباحث بمخاطبة مكتب مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في الكلية المعنية مستفسرا عن المجلة التي يرغب بالنشر فيها ومدى استيفائها لمعايير الجودة حسب المقاييس المعتمدة، مشيرة الى انه في حال المشاركة في المؤتمرات العلمية، يجب التأكد من كون الجهة المنظمة تابعة لجامعة معتمدة حسب قوائم الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، أو لدور نشر أو جمعيات أو مؤسسات مهنية أو أدبية أو طبية أو علمية أو هندسية مرموقة ومعروفة.