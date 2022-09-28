مشاري المطيري

استقبل رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل أول من أمس وفدا مغربيا رفيع المستوى برئاسة وزير العدل بالمملكة المغربية عبداللطيف وهبي، وعضوية كل من مليكة يانع قاضية من الدرجة الاستثنائية رئيسة ديوان الوزير، وبنسالم اوديجا قاض من الدرجة الاستثنائية مدير الشؤون الجنائية والعفو، ورشيد وظيفي قاض من الدرجة الاستثنائية مستشار بديوان الوزير، وعبدالاله سوياح مستشار بديوان الوزير، وذلك بحضور نائب رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي، ووكيل وزارة العدل عضو المجلس الأعلى للقضاء. ورحب المستشار أحمد العجيل بالوفد المغربي في بلدهم الثاني الكويت، مبدياً سعادته بالزيارة، حيث جاء هذا اللقاء في إطار الاخوة بين البلدين الشقيقين، وبحث الجانبان بعض الملفات المهمة المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني بينهما وكيفية تبادل الخبرات القضائية بين الجانبين. وأثنى العجيل على العلاقات الطيبة مع المملكة المغربية وما يتميز به القضاء المغربي ويشهد له الجميع بالنزاهة والعدالة وما يتبوأه من مكانه رفيعة بين الأنظمة القضائية العربية والعالمية. وفي نهاية اللقاء، كرر الشكر للوفد ودعاهم لتكرار مثل تلك الزيارات المهمة والتي ترتقي بالملفات المشتركة بين الجانبين وتدعمها.