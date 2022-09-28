المرحلة الأولى تستهدف تركيب ألواح الطاقة الشمسية لما نسبته 10% من كل قطاع وتوفر 3% من استهلاك الكهرباء

توفير 720 ألف برميل نفط بعد تطبيق المشروع وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 300 ألف طن سنوياً



دارين العلي



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر يوم الاحد 11 سبتمبر، أعلن وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى الانتهاء من وضع المسودة الأولى من مشروع شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير وفق الضوابط والاشتراطات المحددة من قبل الوزارة وفقا للتشريعات المحلية، مشيرا الى أن العمل جار الآن للحصول على موافقات الجهات الرقابية.



وقال م.الموسى في تصريح صحافي إن المشروع يستهدف المباني الحكومية ومباني القطاع التجاري والاستثماري والسكني لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، على أن تقوم الوزارة بشراء الإنتاج غير المستخدم وتحويله الى شبكتها الكهربائية.



وبين أن المرحلة الأولى تستهدف تركيب ألواح الطاقة الشمسية لما نسبته 10% من كل قطاع، لافتا الى أن هذه المرحلة ستوفر 3% من استهلاك الكهرباء في الكويت، مشيرا الى أنه من المتوقع توفير 720 ألف برميل نفط بعد اكتمال تطبيق المشروع، والتقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة من إنتاج الكهرباء بأكثر من 300 ألف طن سنويا.



وذكر الموسى أن المشروع يهدف إلى إشراك القطاعات في الدولة والمواطنين في توفير الطاقة النظيفة، والاستفادة من المباني العامة والخاصة والسكنية في دعم إنتاج الطاقة الكهربائية لاسيما أن الدولة مقبلة على مشاريع تنموية وسكنية ضخمة في السنوات القادمة.



وتوجه وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالشكر الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف aالأحمد الصباح على دعمه اللامحـــدود للمشاريــع الكهربائية، وحرصه على تطوير الشبكة المحلية بما يخدم الخطط الحكومية المستقبلية.