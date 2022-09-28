نظمت بورصة الكويت ندوة نقاشية موجهة للشركات المدرجة لتسليط الضوء على آلية وأداء صانع السوق ودوره الفعال في تعزيز السيولة بتداولات الشركات المدرجة.



وتركز الحديث خلال الندوة النقاشية حول أهمية السيولة على أسهم الشركة المدرجة وآلية تعزيزها، إضافة إلى التزامات صانع السوق والعوامل التي تميز التعامل مع صناع السوق.

كما تطرق المشاركون إلى مناقشة مدى إقبال الشركات القابلة للتأهيل للسوق «الأول» بالتعاون مع صانع السوق، وأنواع الاتفاقيات للتعامل بين الطرفين.



وأدار الندوة النقاشية بدر النصف نائب رئيس إدارة علاقات الاستثمار المؤسسي بشركة بورصة الكويت، وشارك فيها فهد الرشيد نائب رئيس إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة المركز المالي الكويتي (المركز)، وسليمان المسلم مساعد مدير أول إدارة صانع السوق قطاع إدارة الأصول في الشركة الكويتية للاستثمار.



وتأتي الندوة في إطار حرص بورصة الكويت على رفع مستوى الوعي عن دور صانع السوق الفعال في تعزيز السيولة والذي يؤدي إلى استقطاب المزيد من المستثمرين الراغبين في الاستفادة من بيئة الاستثمار المتميزة.



وتعليقا على الندوة النقاشية، والتي لقيت تفاعلا كبيرا من الحضور، أوضح بدر النصف: نشهد اهتماما متزايدا في الوقت الحالي من الشركات المدرجة، وخاصة الشركات القابلة للتأهيل للسوق «الأول»، بصانع السوق، وذلك نتيجة لدوره الفاعل وقدرته على توفير السيولة على الأسهم.



وأضاف: تأتي استضافة هذه الندوة النقاشية في إطار جهود البورصة لرفع كفاءة السوق وكافة المشاركين فيه، وذلك من خلال زيادة الوعي بالأدوات والمنتجات المطروحة في السوق وحثهم على استخدامها، بالأصالة عن بورصة الكويت أود أن أشكر المتحدثين وكل المشاركين على آرائهم القيمة التي أثرت الندوة.



وتعد خدمة صانع السوق إحدى الأدوات المهمة التي تعزز سيولة الأوراق المالية، وتحسن كفاءة السوق وتفعل أدواته بشكل عام.

كما يعتبر صانع السوق جزءا لا يتجزأ من عمليات سوق الأوراق المالية في الأسواق المتقدمة والناشئة، حيث يوفر صانع السوق السيولة للعميل من خلال توفير آلية للشراء والبيع عند التداول وذلك بمطابقة المشترين والبائعين الذين يرغبون في تداول نفس الورقة المالية.

ففي سوق المال الكويتي، صانع السوق هو الشخص الذي يعمل على توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية مدرجة أو أكثر طبقا للضوابط الصادرة عن هيئة أسواق المال أو المعتمدة منها.



من جانبه، قال فهد الرشيد: يعود الإقبال على صانع السوق لدوره في توفير السيولة، وذلك بسبب وضوح اشتراطات والتزامات صناع السوق وارتياح الشركات المدرجة في التعامل معها.

ويمكن لكافة الشركات المدرجة التعامل مع صانع السوق، إضافة إلى إمكانية صانع السوق اقتراض اسهم خزينة من الشركة أو أسهم من ملاكها.

كما يمكن التعامل مع صانع السوق مقابل مبلغ مالي محدد، أو عبر تلقي نسبة معينة من المكافآت التشجيعية في حال وصول التداولات إلى معدلات معينة.

وتتيح هذه الخيارات المرونة للشركات لاختيار الصيغة التي تناسبها. وختاما، أود أن أتقدم بالشكر لبورصة الكويت على تنظيمها هذه الندوة الفاعلة في التوعية بدور صانع السوق.