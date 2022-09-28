في إطار سعيه الدائم وجهوده المستمرة لخدمة عملائه على نحو أفضل، وتقديم أفضل الخدمات والعروض، قام البنك التجاري بالاتفاق مع منتجع صحارى الكويت للغولف لتقديم عرض مميز وحصري لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية حيث يمكنهم الاستفادة بـ 20% على تأجير الفلل والشاليهات.



ويسري هذا العرض حتى 1 سبتمبر 2023، حيث يمكن لهذه الشريحة من العملاء الاستفادة من هذا العرض والاستمتاع بتأجير الشاليهات والفلل الفخمة بمنتجع صحارى طوال العام.



وأوضح «التجاري» أن عملاء الخدمات المصرفية الشخصية يمكنهم الحصول على هذا الخصم عند الحجز باستخدام بطاقات السحب الآلي الخاصة بهذه الشريحة من العملاء، علما أن العروض الترويجية والتسويقية المقدمة لهذه الفئة من العملاء لا تقتصر على هذا العرض فقط، بل هناك خصومات ومزايا عديدة يمكنهم الاستفادة منها.



ويتميز منتجع صحارى الكويت بملعب كبير للغولف يحتوي على 18 حفرة والمصنف لإقامة بطولات دولية حسب معايير اللجنة الدولية للغولف، ويتميز الملعب بإطلالته الجميلة ليصبح إحدى الوجهات الفريدة والمميزة لمحبي هذه الرياضة والكثير من الجمهور.

كما يتوافر بالمنتجع صالة ألعاب رياضية وحمام سباحة وفلل وشاليهات ذات تصميم رائع يمكن من خلالها قضاء عطلة نهاية أسبوع مميزة.



هذا، ويحرص البنك التجاري الكويتي دوما على تلبية متطلبات عملائه وتقديم أفضل الخصومات لهم، ويولي عناية خاصة لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية لتحقيق رضاهم التام، ويعدهم بتقديم المزيد من العروض الترويجية الناجحة في المستقبل القريب.