أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أنه سيقوم بتعطيل أعماله يوم انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي، والمقرر عقده يوم غد الخميس، على أن يواصل البنك تقديم خدماته المصرفية لعملائه على مدار الساعة خلال هذا اليوم وطوال أيام عطلة نهاية الأسبوع عبر قنواته ومنصاته الإلكترونية المختلفة، مستأنفاً دوامه الرسمي وتقديم خدماته المصرفية داخل الأفرع كالمعتاد بدءا من يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022.



ومن واقع حرصه على تلبية احتياجات العملاء ومساندتهم في جميع الأوقات، وتمكينهم من متابعة أعمالهم وإنجاز معاملاتهم المصرفية بمنتهى الكفاءة دون تعطيل، سيستمر KIB بتقديم خدماته المصرفية خلال العطلة إلكترونيا، والمتاحة لهم على مدار 24 ساعة، متمثلة في كل من: خدمة مركز الاتصال، سواء على هاتف البنك المحلي (866 866 1)، أو على الرقم الدولي (+965 22957300)، وكذلك خدماته المتاحة على منصاته الإلكترونية المبتكرة، بما يشمل كلا من خدمات تطبيق الهواتف الذكية «KIB Mobile»، الذي يتيح للعميل إمكانية إجراء معظم العمليات المصرفية الأساسية، وكذلك خدمة «KIB دايركت» من الهاتف النقال دون إنترنت.



كما يقدم البنك خدمتي: «Live Chat»، و«KIB أون لاين» على موقع البنك الإلكتروني www.KIB.com.kw، إضافة إلى الخدمة الهاتفية المرئية عبر تطبيق «KIB موبايل»، ذلك فضلا عن خدمة KIB عبر تطبيق «WhatsApp»، للاستفسارات العامة عن المنتجات والخدمات، من خلال رقم البنك المحلي (866 866 1).