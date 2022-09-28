القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام الدولة الكبير بالصناعة ودعمها وإزالة كل المعوقات التي تقابلها، مشددا على أنه يتم العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأنه سيتم خلال شهر أو شهرين الانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة في مواجهة الاستثمار.



كما أكد الرئيس السيسي، في مداخلة له خلال افتتاحه امس عددا من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر، جدية الدولة في تناول المشكلات التي تعوق الاستثمار والتصدي لها وحلها، لافتا إلى أن كل مشروع يتم تنفيذه يمثل دخلا إضافيا ليس فقط للشركة المنفذة للمشروع ولكن لكل مواطن يعمل بها.



وأبدى الرئيس استعداد الحكومة لتشجيع رجال الأعمال من أجل التوسع في إقامة المدارس المهنية لتخريج عمالة ماهرة ومدربـة تكون لديها فـرص عمـل حقيقية.



ونـوه الرئيس السيسي بــدور مراكــــز البحـوث والتطوير سواء في الجامعات أو غيرها من أجل إيجاد حلول للمشكلات أو النقاط التي تحتاج إلى التطوير وذلك من خلال التنسيق والربط فيما بين مراكز البحوث والصناعة. وأوضح أن حجم القطاع الخاص في مصر كبير ويتجاوز 75%% من حجم الاقتصاد.



وشدد السيسي على جدية الدولة في حل مشكلات المستثمرين بما في ذلك توفير مستلزمات الإنتاج، مضيفا «أنه وجه محافظ البنك المركزي بألا تكون هناك مشكلة حقيقية تواجه المستثمرين».



وقال الرئيس: إن أزمة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية - الأوكرانية كان لهما أثر كبير على العالم كله وعلى مصر، ولكننا نسعى لتقليل حجم هذه الصدمة قدر المستطاع.



وأعرب الرئيس السيسي عن التحية والتقدير للهيئة العامة للاستثمار ورجال الأعمال على الجهد المبذول، وقال «نحن مهتمون بتشجيع الصناعة في مصر ودعمها، ونحتاج إلى المزيد من العمل من كافة الأطراف».



وقال الرئيس السيسي: «إننا نؤكد من خلال زيارتنا اليوم على إننا مهتمون اهتماما كبيرا بالصناعة في مصر ودعمها وتسهيل كل المعوقات أو المصاعب التي تواجهها، لأننا لسنا بعيدين عن الواقع الموجودين فيه».



وأضاف الرئيس: أن النموذجين اللذين تم عرضهما لتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال منح «الرخصة الذهبية» يمثل توجه الدولة من أجل تيسير ما أمكن من الإجراءات التي يتم تنفيذها لإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بدلا من الحصول على 26 موافقة كانت تتطلب وقتا كبيرا وهو ما كان يأخذ وقتا من المستثمرين للوصول إلى الإجراء العملي الحقيقي من أجل تنفيذ مشروعاتهم وظهورها إلى النور.

ووجه الرئيس السيسي التحية والاحترام، والاعتزاز إلى رجال الأعمال والمستثمرين في مصر، داعيا رجال الأعمال إلى المزيد من العمل من أجل مصر لأنها بلد الجميع، وستنهض بجهود الجميع.