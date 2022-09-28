محمد راتب



علمت «الأنباء» أن نائب رئيس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد الفارس اجتمع أمس مع فريق التخضير في المناطق البرية للحفاظ على البيئة والذي قدم للوزير تقريرا متكاملا عن استراتيجية تطبيق خطة التخضير والتي تحظى بمتابعة حثيثة من د. الفارس.



وقد أكد الفريق أنه سيقدم تقارير متتابعة تجسد عمله خلال الفترة المقبلة.



في الوقت نفسه، ورغم صدور قرارات تقاعد نائبي رئيسي قطاعي التجميلية والنباتية منذ أيام، إلا ان الوزير د.محمد الفارس لم يصدر قرارات بشغل هذه المناصب. وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان القطاعات تحتاج الى تسكين في قياداتها، وذلك لضمان استمرار العمل وانتظامه خصوصا في هذه الفترة.