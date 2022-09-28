أعلن رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل تطوع عدد من أعضاء الجمعية للعمل في دعم جهود المعنيين بالقطاعين الحكومي والشعبي في سير العملية الانتخابية، لافتا الى تطوع نحو 120 مهندسا ومهندسة للعمل يوم الانتخابات في المؤسسات الإعلامية الرسمية والمساهمة التقنية – الهندسية في دعم تأمين النقل الإعلامي تلفزيونيا وإذاعيا وعبر وسائل التواصل الأخرى.



وأشاد م.العتل بمبادرات وتطوع المهندسين والمهندسات في دعم المعنيين يوم الانتخابات، مشيرا الى وجود العشرات من الزملاء والزميلات الذين تطوعوا في الوزارات الخدمية ومؤسسات وجهات أخرى للعمل في يوم إجراء الانتخابات حرصا منهم على المشاركة في هذا العرس الديموقراطي ودعم النهج الجديد في العمل الحكومي، مضيفا أن المتطوعين والمتطوعات في الجمعية دأبوا على واجبهم حتى عند عدم توجيه الدعوة الرسمية للجمعية.



وقال م.العتل: إن تطوع أبناء الجمعية وبناتها ليس غريبا عليهم فهم يتحينون الفرص لإبراز مشاعرهم الصادقة تجاه قيادتهم السياسية كلما أتيح لهم المجال، فأبناء الجمعية لم ولن يدخروا جهدا في أن تكون الكوادر الهندسية عاملة ومتواجدة في كافة المواقع وخاصة خلال المناسبات والفعاليات الرسمية والشعبية وتعزيز النهج الحكومي الجديد.



وتمنى م.العتل، أن نشهد عرسا ديموقراطيا حقيقيا يلبي آمال وطموحات أبناء الكويت ويعكس الرغبة الصادقة التي لمسناها من قيادتنا السياسية ودعوتها أبناء الكويت لحسن اختيار ممثليهم، مضيفا كنا ولانزال وسنبقى كمهندسين على العهد لإعادة الكويت درة للخليج فالأوطان تبنى بسواعد أبنائها.