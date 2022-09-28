قال سفيرنا لدى الأردن عزيز الديحاني إن الاستثمارات الكويتية في الأردن هي الأعلى بين نظيراتها العربية، إذ تقدر بنحو 18 مليار دولار.



واضاف السفير الديحاني، في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته في أعمال منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي ـ الأردني، ان مجالات التعاون الخليجي ـ الأردني واسعة، اذ تغطي الاستثمارات الخليجية في الأردن مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وترفد الاقتصاد الأردني بقيمة مضافة وتفتح المجال أمام المزيد من فرص العمل.



وأكد الديحاني أهمية المنتدى في توسيع مجالات الشراكة بين القطاع الخاص لدى الجانبين بتعزيز استثماراتهما والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز العمل العربي المشترك.



وأوضح أن المنتدى يتيح المجال أمام رجال الأعمال الخليجيين والأردنيين استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في مد جسور التعاون والتكامل ويخدم مصالح الشعوب العربية.



وأشار الى عمق العلاقات الديبلوماسية بين الأردن والكويت التي تعود الى عام 1961 ورسخت جذورها قيادتا البلدين على مدى السنوات الماضية.